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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Orkan Horoz’a yakın

Orkan Horoz’a yakın

Süper Lig'de sezonun , üst sıralarda yer almayı hedefleyen Denizlispor, 'ta şans bulamayan orta saha oyuncusu 'ı kadrosuna dahil etmek için mutlu sona çok yakın.

Süper Lig'de sezonun , üst sıralarda yer almayı hedefleyen Denizlispor, 'ta şans bulamayan orta saha oyuncusu 'ı kadrosuna dahil etmek için mutlu sona çok yakın. 'in 23 yaşındaki oyuncuyu çok istediği, yeşil- siyahlı yönetimin de Orkan'ın 6 aylığına kiralanması konusunda Beşiktaşlı kurmaylara teklif götürdüğü öğrenildi. Genç futbolcunun, Ege ekibine gelmek istediği bildirilirken, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da Orkan'ın kiralanmasına sıcak baktığı belirtildi. Bu sezon siyah- beyazlılarda 5 ve 1 maçına çıkan Orkan, 196 dakika sahada kaldı.

  1. 13.1.2020
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