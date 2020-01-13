Orkan Horoz’a yakın
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında, üst sıralarda yer almayı hedefleyen Denizlispor, Beşiktaş'ta şans bulamayan orta saha oyuncusu Orkan Çınar'ı kadrosuna dahil etmek için mutlu sona çok yakın.
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında, üst sıralarda yer almayı hedefleyen Denizlispor, Beşiktaş'ta şans bulamayan orta saha oyuncusu Orkan Çınar'ı kadrosuna dahil etmek için mutlu sona çok yakın. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in 23 yaşındaki oyuncuyu çok istediği, yeşil- siyahlı yönetimin de Orkan'ın 6 aylığına kiralanması konusunda Beşiktaşlı kurmaylara teklif götürdüğü öğrenildi. Genç futbolcunun, Ege ekibine gelmek istediği bildirilirken, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da Orkan'ın kiralanmasına sıcak baktığı belirtildi. Bu sezon siyah- beyazlılarda 5 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Orkan, 196 dakika sahada kaldı.
- 13.1.2020
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borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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