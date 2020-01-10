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10 Ocak 2020, Cuma
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’de imzalar yakın

Denizli’de imzalar yakın

Denizlispor Başkanı , çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çetin, "Ara dönemde transfer çok zor. Transfer yapmak için de transfer yapılmaz. Görüştüğümüz yaklaşık 6 futbolcu kardeşimiz var. Bunlardan 2-3 tanesini sonuçlandıracağız" diye konuştu.

Denizlispor Başkanı , çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çetin, "Ara dönemde transfer çok zor. Transfer yapmak için de transfer yapılmaz. Görüştüğümüz yaklaşık 6 futbolcu kardeşimiz var. Bunlardan 2-3 tanesini sonuçlandıracağız" diye konuştu.

  1. 10.1.2020
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