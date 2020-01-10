Denizli’de imzalar yakın

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çetin, "Ara dönemde transfer çok zor. Transfer yapmak için de transfer yapılmaz. Görüştüğümüz yaklaşık 6 futbolcu kardeşimiz var. Bunlardan 2-3 tanesini sonuçlandıracağız" diye konuştu.