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09 Ocak 2020, Perşembe
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Özdilek’ten müjdesi

Özdilek’ten transfer müjdesi

Denizlispor teknik direktörü , transferle ilgili önemli ipuçları verdi. 5 oyuncu istediğini belirten tecrübeli hoca, "Kadromuz çok geniş değil. Oğuz, Mehmet ve Burak ayrılınca sayısal olarak azaldık. Stoperde iki, orta sahada bir ya da iki oyuncu düşünüyoruz. Sol bekte de bir alternatif düşünüyoruz" dedi.

Denizlispor teknik direktörü , transferle ilgili önemli ipuçları verdi. 5 oyuncu istediğini belirten tecrübeli hoca, "Kadromuz çok geniş değil. Oğuz, Mehmet ve Burak ayrılınca sayısal olarak azaldık. Stoperde iki, orta sahada bir ya da iki oyuncu düşünüyoruz. Sol bekte de bir alternatif düşünüyoruz" dedi.

  1. 9.1.2020
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