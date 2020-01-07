''Galatasaray maçı zor olacak''

Denizlispor'un başarılı orta sahası Recep Niyaz, 2. yarıya G.Saray maçıyla başlayacak olmalarının zorluğuna vurgu yaptı. Niyaz, "Zor fikstürle başlayacağız. Ligi umduğumuz yerde bitirmek istiyoruz. Hedefim bir tık daha yukarı çıkarak, daha iyi yerlerde oynamak" dedi.