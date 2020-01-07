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07 Ocak 2020, Salı
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'' maçı zor olacak''

''Galatasaray maçı zor olacak''

Denizlispor'un başarılı orta sahası , 2. yarıya G.Saray maçıyla başlayacak olmalarının zorluğuna vurgu yaptı. Niyaz, "Zor fikstürle başlayacağız. Ligi umduğumuz yerde bitirmek istiyoruz. Hedefim bir tık daha yukarı çıkarak, daha iyi yerlerde oynamak" dedi.

Denizlispor'un başarılı orta sahası , 2. yarıya G.Saray maçıyla başlayacak olmalarının zorluğuna vurgu yaptı. Niyaz, "Zor fikstürle başlayacağız. Ligi umduğumuz yerde bitirmek istiyoruz. Hedefim bir tık daha yukarı çıkarak, daha iyi yerlerde oynamak" dedi.

  1. 7.1.2020
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