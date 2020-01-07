Denizlispor'da hazırlıklar sürüyor - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Haberleri Denizlispor'da hazırlıklar sürüyor

Denizlispor'da hazırlıklar sürüyor

Denizlispor'da hazırlıklar sürüyor

'de ilk yarıyı 17. sırada tamamlayan Denizlispor, ’daki kamp programı dahilinde çalışmalarını bugün yaptığı çift idmanla devam ettirdi.

Denizlispor, 'daki kamp programı dahilinde çalışmalarını bugün yaptığı çift idmanla devam ettirdi.

Sezonun ilk yarısını 22 puan ile 11. sırada bitiren Denizlispor, bugün yaptığı çift antrenman ile günü sona erdirdi. Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapılan çift antrenmanda sabah programında salonda kuvvet çalışması yapan oyuncular akşam ise dar alanda top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktik çalışması ile sona erdirdi.

Antrenmanda kadro dışı kalarak kamp programına dahil edilmeyen Mehmet Akyüz, Burak Çalık ve dışında eksiksiz çalışma yapıldı.

Öte yandan, Antalya kampını ziyaret eden başkan Ali Çetin, futbol şubeden sorumlu asbaşkan Ali Fırat ve sportif direktörü Burak Özsaraç antrenmanı yakından takip etti.

  1. 07.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor'da hazırlıklar sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN