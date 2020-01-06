Şifo Mehmet’ten 4 transfer isteği

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, kadroda sayısal olarak eksikler olduğunu vurgulayıp transfer istedi. Özdilek, "3 oyuncu aramızdan ayrıldı, tabii mevkisel ve sayı olarak çok azaldık. 2 de sakat oyuncumuz var. Muhakkak 4 oyuncu transfer etmeliyiz" diye konuştu.