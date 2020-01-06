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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Şifo Mehmet’ten 4 isteği

Şifo Mehmet’ten 4 transfer isteği

kadroda sayısal olarak eksikler olduğunu vurgulayıp istedi. Özdilek, "3 oyuncu aramızdan ayrıldı, tabii mevkisel ve sayı olarak çok azaldık. 2 de sakat oyuncumuz var. Muhakkak 4 oyuncu transfer etmeliyiz" diye konuştu.

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, kadroda sayısal olarak eksikler olduğunu vurgulayıp istedi. Özdilek, "3 oyuncu aramızdan ayrıldı, tabii mevkisel ve sayı olarak çok azaldık. 2 de sakat oyuncumuz var. Muhakkak 4 oyuncu transfer etmeliyiz" diye konuştu.

  1. 6.1.2020
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