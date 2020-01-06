Olcay Şahan'dan flaş transfer itirafı! Galatasaray...

Denizlispor forması giyen tecrübeli futbolcu Olcay Şahan, kariyerinden Avrupa'da forma giyen Türk futbolculara kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Eski takımı Beşiktaş'ın kötü başladığı sezonda toparlandığını belirten Olcay, "Başarıya bakarsak puan açısından kötü bir puan durumunda değiller. İlk haftada Sivasspor'a karşı oynuyorlar, kazandıkları zaman neredeyse liderle kafa kafaya oluyorlar. İyi bir gidişatları var. Ahmet Nur Çebi Başkanımız ben ilk geldiğimde o da oradaydı, ikinci başkandı. Çok inandırıcı, cana yakın, futbolculara bir baba gibiydi. Bazen maçlara gittiğimizde prim olmadığında o gelirdi, kendi cebinden bize prim verirdi. Kulübü, camiayı, futbolcuları benimsemişti, aynı seviyede devam edeceğini görüyorum. Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş'ı eski günlerine getireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın zorlu dönemlerden daha önce de geçtiğini kaydeden deneyimli futbolcu, "Bazen bir adım geriye atmak, sonraki adımı iki adım gibi atmak gibi bir şey. Feda sezonunda hep genç, yetenekli oyuncular geldi. İki sene boyunca Türkiye'de bizden çok bahsedildi, şampiyon olmadık, ikinci, üçüncü olduk ama en iyi futbolu oynadık. Taraftarların kalplerini kazandık. O iki senede gönüllerin kahramanıydık, şampiyonuyduk. Maddi olarak toparladıktan sonra birkaç takviyeyle iki sene üst üste şampiyon olduk. Şu an o futbolcu kalitesi var, bu takıma takviye olmasa bile Beşiktaş forması şampiyonluğa oynar" şeklinde konuştu.

"VAR HATALARI EN AZA İNDİRİYOR"

Denizlisporlu futbolcu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kendilerini nasıl etkilediğini şu sözlerle anlattı: "Sevinmede, beklemede biraz heyecan oluyor. Yeni bir teknoloji bulduk, VAR'dan haber beklerken, yedek kulübesinde baktığımızda zaten Ipad'den izlenmiş oluyor. Gol olup olmadığını biliyoruz. Mesela, Trabzon maçında ikinci golü yediğimizde topu santraya getirdik. Hocaya doğru baktığımda, hoca at topu geriye demişti. Onlar ofsayt olduğunu görmüştü. Topu aldım, kaleciye vurdum, orada hemen bir diyalog içinde doğruyu görebiliyoruz. VAR bence iyi bir şey, hataları en aza indiriyor. Türkiye'deki sorun VAR'dan ziyade, yorum. Türkiye'de yorumcu kanalları, abartı fazla. Almanya'dan arkadaşım Türkiye'ye gelmişti Lig TV döneminde, maçtan sonra Lig TV'de bir pozisyon tartışılıyor ve 50 kere gösteriliyor, ofsayt mı, değil mi diyerek. Arkadaşım da Türkçe anlamıyor, bana 'Bu pozisyonu gol olana kadar gösteriyorlar değil mi?' diyorlar. Almanya'da doğdum büyüdüm, yorumcuların böyle hakem eleştirisi yok. Hoca değişikliği düşünebilir miydi, oyuncunun performansı düşük müydü gibi tartışmalar oluyor. Türkiye'de gökyüzüne kaldırmak çok kolay, yerin dibine vurmak daha da kolay. Hakemleri eleştirmek en kolayı, futbolda en son konuşacağımız konu hakemdir. Futbol oynuyoruz, para kazanıyoruz ama o kadar da abartmamak gerek. Sabah kalktığımızda hasta olabiliriz, ailevi sorunumuz olabilir... Sahaya çıkınca elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, bazen olmuyor. Televizyonlarda eleştiriler abartılı olduğu için bu futbolcuları, taraftarları, hakemleri etkiliyor. İnsanlarımız pozitif bakmaya çalışsa bu kadar hata olmayacağına inanıyorum. Hep negatif olunduğu için daha çok hata oluyor, çünkü herkes tedirgin oluyor."

"AVRUPA'DA ARTIK TÜRK FUTBOLCULAR ARANIYOR"

Almanya'da futbol oynadığı dönemde kaybettikleri maçlardan sonra bile taraftarların kendilerine alkışlarla destek verdiğini anlatan Olcay Şahan, "Bu maalesef Türkiye'de yok. Türkiye'de geçen hafta kötüydün diye bir sonraki maçta sahaya çıkarken yuhalanmaya başlıyorsun. Üzücü. Ülke olarak çoğu şeyi geliştirdik, Avrupa'da artık Türk futbolcular aranıyor. Almanya'da bir Türk olarak oynayabilmen için Alman'dan 2 değil 4 kat daha iyi olman gerekiyor. Bir kat daha iyi olduğunda 'boş ver yabancıyı Alman'a destek çık' diyorlardı. Niye? Kendi adamını istiyorlardı. Türkiye'de tam tersi yabancıya daha çok değer veriliyor. Başımızın üstünde yerleri var, yanlış anlaşılmasın ama hangi ülkede olduğumuzu, hangi millet olduğumuzu, Türklerin daha çok değerli olması gereken yerdeyiz. Yabancı ülkelerde hep böyle. Kendi adamları daha değerli oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Borussia Mönchengladbach'ta oynadığı dönemde haksızlığa uğradığını da aktaran Olcay, "Mönchengladbach'ın ikinci takımında oynarken bir Alman oyuncu ile A takım idmanlarına çıktık. Birimizi profesyonel yapacaklardı. Ben, ondan sadece biraz daha iyi olduğum için onu aldılar. Hala da oynuyor orada, Tony Jantschke. Ön liberoydu, ben de o zaman ön libero oynuyordum. Son 7-8 senedir kanat oynamaya başladım. Onu seçtiler, 10 senedir de hala orada A takımda. Şimdi o kadar kaliteli Türk futbolcularımız var ki Avrupa'dakiler hepsi bizim oyuncularımızı istiyor" ifadelerini kullandı.

"EMRE BELÖZOĞLU ÖRNEĞİ VAR"

Futbol oynamayı bıraktıktan sonra teknik direktörlüğü düşündüğünü kaydeden 32 yaşındaki futbolcu, "Benim de yaş geldi, gidiyor. Son yıllarım diyebilirim. Futbolcu kendine ne kadar çok bakarsa o kadar uzun vadeli oynayabilir. Bunun örneği zaten Emre Belözoğlu. Benim gözümde Türkiye'nin gelmiş geçmiş bir numaralı futbolcusu; kariyer, kalite ve futbolcu olarak. Ben de kendime iyi bakıyorum, oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Son dönemlerde yaz-boz aldım, kitap aldım, idmanları genelde not alıyorum. Çünkü futboldan sonra hoca olmaya niyetim var. Bunu başarabileceğime inanıyorum" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY BENİ ÇOK İSTEMİŞTİ"

Beşiktaş'a transfer olmadan önce Galatasaray'dan transfer teklifi aldığını aktaran Olcay Şahan, şunları kaydetti:

Futbol hayatımda yaptığım bütün hamlelerden çok memnunum. Kaiserslautern ile ligden düştükten sonra Galatasaray beni çok istedi. Galatasaray ile görüşmüştüm. Anadolu takımlarının çoğu aramıştı ama büyük takımlardan sadece Galatasaray aramıştı. Galatasaray ile görüşmeler olurken devreye Beşiktaş girdi. Beşiktaş da benim takımımdı ve Beşiktaş'a transfer olduğumdan dolayı çok mutluyum. Çünkü Beşiktaş sayesinde ben Olcay Şahan oldum. Sonraki hamlem Trabzonspor'dan da çok memnunum. Trabzon'u görmem, camiayı, taraftarların sevgisini görmem beni çok mutlu etti... Denizlispor'da olduğum için de mutluyum. Ben bu camiayı benimsedim, bu takımın parçası olduğum için çok mutluyum. İnşallah gelecek yıllarda da Denizlispor'da futbol oynayabilirim.