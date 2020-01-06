Denizlispor'da hedef Alfred Ndiaye

Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab'ta forma giyen ve bu kulüple 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Ndiaye'nin Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Ülkemizde daha önce Eskişehirspor ve Bursaspor formalarını terleten Senegalli, Nancy, Sunderland, Real Betis, Villarreal, Hull City, Wolverhampton ve Malaga'da oynadı.