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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Denizlispor'da hedef Alfred Ndiaye

Denizlispor'da hedef Alfred Ndiaye

'in 2'nci yarısına kampında hazırlanan Yukatel Denizlispor, transferde Alfred Ndiaye'yi gündemine aldı. Teknik direktör 'in orta sahaya takviye istemesi üzerine harekete geçen yönetimin 30 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başladığı öğrenildi.

takımlarından Al Shabab'ta forma giyen ve bu kulüple 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Ndiaye'nin 'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Ülkemizde daha önce ve Bursaspor formalarını terleten Senegalli, Nancy, Sunderland, , Villarreal, , Wolverhampton ve Malaga'da oynadı.

  1. 06.01.2020
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