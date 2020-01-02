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02 Ocak 2020, Perşembe
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Defans takviyesi

Defans takviyesi

Ligde ilk yarıyı 11. tamamlayan , kolları sıvadı. Yeşil-siyahlılarda öncelik bir stoper ve sol bek olurken, ayrılan isimler olursa takviye sayısı da artacak.

Ligde ilk yarıyı 11. tamamlayan , kolları sıvadı. Yeşil-siyahlılarda öncelik bir stoper ve sol bek olurken, ayrılan isimler olursa takviye sayısı da artacak. Yönetim, talibi olan Recep Niyaz, Mehmet Akyüz ve Burak Çalık'la da görüşecek.
  1. 2.1.2020
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