Defans takviyesi
Ligde ilk yarıyı 11. tamamlayan Denizlispor, kolları sıvadı. Yeşil-siyahlılarda öncelik bir stoper ve sol bek olurken, ayrılan isimler olursa takviye sayısı da artacak.
Ligde ilk yarıyı 11. tamamlayan Denizlispor, kolları sıvadı. Yeşil-siyahlılarda öncelik bir stoper ve sol bek olurken, ayrılan isimler olursa takviye sayısı da artacak. Yönetim, talibi olan Recep Niyaz, Mehmet Akyüz ve Burak Çalık'la da görüşecek.
- 2.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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