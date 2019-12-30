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30 Aralık 2019, Pazartesi
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ligin ilk yarısını orta sıralarda bitirdi

Denizlispor ligin ilk yarısını orta sıralarda bitirdi

, ligin ilk yarısını orta sıralarda bitirdi. Horoz, oynadığı 17 karşılaşmada 6 galibiyet alırken, 7 maçta ise rakiplerine boyun eğmek zorunda kaldı. Yeşil-siyahlılar, 4 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

, Süper Lig'in ilk devresini 22 puanla 11. sırada bitirdi. Yeşil-siyahlılar, attığı 19 gole karşılık kalesinde 23 gol gördü. Denizli temsilcisi, rakip ağları 19 defa havalandırırken, kalesinde ise 23 gol gördü. 22 puan ile 11. sırada yer alan Denizlispor'un averajı ise eksi 4. Denizlispor'da ilk devre en çok gol atan futbolcular 5 golle Hugo , 3 golle Oscar Estupinan ve Murawski oldu. Barrow ile Sacko da ilk devre 2'şer gol kaydetti.

  1. 30.12.2019
  2. Güncelleme: 30.12.2019 11:49
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