Denizlispor ligin ilk yarısını orta sıralarda bitirdi
Denizlispor, ligin ilk yarısını orta sıralarda bitirdi. Horoz, oynadığı 17 karşılaşmada 6 galibiyet alırken, 7 maçta ise rakiplerine boyun eğmek zorunda kaldı. Yeşil-siyahlılar, 4 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı.
Denizlispor, Süper Lig'in ilk devresini 22 puanla 11. sırada bitirdi. Yeşil-siyahlılar, attığı 19 gole karşılık kalesinde 23 gol gördü. Denizli temsilcisi, rakip ağları 19 defa havalandırırken, kalesinde ise 23 gol gördü. 22 puan ile 11. sırada yer alan Denizlispor'un averajı ise eksi 4. Denizlispor'da ilk devre en çok gol atan futbolcular 5 golle Hugo Rodallega, 3 golle Oscar Estupinan ve Murawski oldu. Barrow ile Sacko da ilk devre 2'şer gol kaydetti.
- 30.12.2019
- Güncelleme: 30.12.2019 11:49
- Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! İşte o isim...
- Belhanda'yı şoke eden haber! Yerine gelecek transfer...
- Rize'de geceye damga vuran görüntü ve Fenerbahçe'de ilk ayrılık!
- Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Roberto Mancini...
- Rizespor maçında Fenerbahçe taraftarı onun adını haykırdı! Transfer...
-
‘Rami ayrılıyor’
Toplam 1
Yorum
ercisli inşallah gider
-
Prosinecki Kayseri’de
Toplam 1
Yorum
PRO ÖZGÜVENİ SAĞLARSA OLURR
-
Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması!
Toplam 2
Yorum
helsl helal olsun karakter meselesi işte..başkası lsa parayı duyup giderdi..delikanlı ahlaklı oyuncularmış..şampiyonluğu hakediyorsunuz yiğidolar
Denizlispor ligin ilk yarısını orta sıralarda bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.