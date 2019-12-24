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24 Aralık 2019, Salı
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"Şok gollerle dağıldık"

"Şok gollerle dağıldık"

Denizlispor Mehmet Özdilek, evlerindeki karşısında 5-1'lik skorla aldıkları ağır yenilgiden dolayı maç sonrası yaptığı açıklamada taraftarlardan özür diledi.

Özdilek, "35. dakikaya kadar dengede giden oyunda üst üste yediğimiz gollerle tüm planlarımız alt üstü oldu. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" dedi.
  1. 24.12.2019
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