Denizlispor'un 5-1 kabusu
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, dün aldığı 5-1’lik mağlubiyetin ardından bu sezon ikinci şoku yaşadı. Yeşil-siyahlılar oynadığı 16 lig maçının 14’ünde 11 gol, 2’sinde ise 10 gol yedi.
Yeşil-siyahlı ekip Alanyaspor'a karşı dün yaşadığı hezimetin ardından ilginç bir istatistiğe imza atarken, Horoz Süper Lig'de bu sezon oynadığı 16 karşılaşmanın 14'ünde kalesinde 11 gol gördü. Denizlispor ligin 7. haftasındaki Yeni Malatyaspor maçı ve dün oynadığı Alanyaspor maçlarını 5-1 kaybetti. Horoz adeta 5-1'lik skor kabusunu dün akşam ikinci defa yaşamış oldu.
Yeşil-siyahlı ekip 16 haftalık lig periyodunda rakip filelerini 17 defa havalandırırken, kalesinde ise 21 gol gördü. Denizlispor ligde 21 puanla 11. sırada bulunuyor.
- 24.12.2019
- Hıncal Uluç bombaladı: Ali Koç arkasına Federasyonu almış!
- İşte Ersun Yanal'ı kızdıran görüşme! Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...
- Sneijder'den ses getirecek kadro ile jübile! Fenerbahçe...
- Galatasaray'a eski yıldızından olay yaratacak ifadeler: "Onlara gitmem!"
- Fenerbahçe'yi Mourinho kurtaracak! 2 yıldıza çılgın teklif
-
Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
-
Sosa: İyi oynadık ve kazandık
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı sen oynamayınca TAKIMDA duruyor !!!
-
Burak Yılmaz'dan dördüncü hakeme flaş tepki!
Toplam 1
Yorum
kartal burak en iyisini yapmış
Denizlispor'un 5-1 kabusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.