Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

Denizlispor ligde çıktığı son 4 maçta 10 puan alarak yükselişini sürdürdü. Evsahibi ekip, taraftarının da desteğiyle ligde yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Konuk ekip Alanyaspor ise son 5 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sadece 4 puan alabildi. Konuk ekip, Denizlispor deplasmanından galip gelerek kötü gidişatına son vermek istiyor.

DENİZLİSPOR-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

YUKATEL DENİZLİSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER:

Denizlispor: Stackhowiak- Lopes, Sapunaru, Oğuz, Zeki, Sacko, Murawski, Aissati, Barrow, Olcay, Rodallega

Alanyaspor: Marafona- N'Sakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Evsahibi ekipte sakatlığı süren Bergdich ve cezası süren Mustafa forma giyemeyecek.

Konuk takımda ise sakatlıkları bulunan Lokman Gör, Juanfran ve Tayfur Bingöl forma giyemeyecek. Cezalı Siopis de forma giyemeyecek isimler arasında.