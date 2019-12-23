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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Horoz Alanya'ya bilendi!

Horoz Alanya'ya bilendi!

'de son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 'nda da yoluna devam eden , bu formunu bugün karşısında da sürdürmenin peşinde. ekibi ise 2 maçlık galibiyet hasretine Denizlispor deplasmanında son vermek istiyor.

Süper Lig'de son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 'nda da yoluna devam eden , bu formunu bugün karşısında da sürdürmenin peşinde. ekibi ise 2 maçlık galibiyet hasretine Denizlispor deplasmanında son vermek istiyor.

  1. 23.12.2019
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