Horoz Alanya'ya bilendi!
Süper Lig'de son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan ve Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Denizlispor, bu formunu bugün Alanyaspor karşısında da sürdürmenin peşinde. Akdeniz ekibi ise 2 maçlık galibiyet hasretine Denizlispor deplasmanında son vermek istiyor.
Süper Lig'de son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan ve Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Denizlispor, bu formunu bugün Alanyaspor karşısında da sürdürmenin peşinde. Akdeniz ekibi ise 2 maçlık galibiyet hasretine Denizlispor deplasmanında son vermek istiyor.
- 23.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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