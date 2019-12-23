Horoz Alanya'ya bilendi!

Süper Lig'de son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan ve Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Denizlispor, bu formunu bugün Alanyaspor karşısında da sürdürmenin peşinde. Akdeniz ekibi ise 2 maçlık galibiyet hasretine Denizlispor deplasmanında son vermek istiyor.