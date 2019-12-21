Şifo Mehmet havalarda

Trabzon deplasmanındaki sürpriz galibiyetin ardından kupada da son 16'ya kalan Denizlispor'da moraller yüksek. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, "Ligde ve kupada art arda gelen başarılı sonuçlar hepimizi çok mutlu etti. Oyuncularımızın mücadelesinden ve isteğinden çok memnunum" dedi.