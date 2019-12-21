Şifo Mehmet havalarda
Trabzon deplasmanındaki sürpriz galibiyetin ardından kupada da son 16'ya kalan Denizlispor'da moraller yüksek.
Trabzon deplasmanındaki sürpriz galibiyetin ardından kupada da son 16'ya kalan Denizlispor'da moraller yüksek. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, "Ligde ve kupada art arda gelen başarılı sonuçlar hepimizi çok mutlu etti. Oyuncularımızın mücadelesinden ve isteğinden çok memnunum" dedi.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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