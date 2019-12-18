Denizlispor'da prim dopingi - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Haberleri Denizlispor'da prim dopingi

Denizlispor'da prim dopingi

Denizlispor'da prim dopingi

'de deplasmanda 'u golcüsü Hugo Rodallega'nın golleriyle 2-1 yenerek son 4 maçta 3'üncü galibiyetini alan 'da yönetimden prim dopingi geldi. Kurmaylar, zorlu deplasmanından 3 puanla dönen oyuncular için kesenin ağzını açtı.

Futbolculara 45'er bin TL prim dağıtılmasına karar verildi. Galibiyet primine yapılan artış takımda sevinç yarattı.
Futbolcular prim dopingi üzerine Başkan ve yönetim kuruluna pazartesi günü iç sahada oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşması için 3 puan sözü verdi. 'e 9 yıl sonra dönmelerine rağmen ilk sezonlarında hedefi yüksek tuttuklarını belirten Ali Çetin, "Biz yönetim olarak takımımızın yanındayız. Teknik ekibimiz ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Çizgimizi bozmayacağız. Devre arasına kadar 2 maçımız kaldı. Bu karşılaşmaları kayıpsız geçeceğiz" dedi.

DENİZLİSPOR İLE ALTINORDU KUPADA RÖVANŞA ÇIKIYOR
5'inci Tur rövanş maçında yarın Süper Lig ekibi ile 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan Altınordu karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda Cihan Aydın'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.30'da başlayacak. Eşleşmenin Tire'de oynanan ilk maçını 5-3 kazanarak avantajı cebine koyan Denizlispor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek'in sahaya genç ve yedek ağırlıkla kadroyla çıkacağı öğrenilirken, Altınordu'nun da U19 takımı oyuncularını oynatacağı ifade edildi. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 20, maraton 10 TL olarak belirlendi. Kale arkası tribünlerinin ise taraftara açılmayacağı açıklandı.

  1. 18.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor'da prim dopingi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN