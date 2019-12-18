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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Denizlispor hazırlıklarını tamamladı

Denizlispor hazırlıklarını tamamladı

5. tur rövanş maçında yarın Altınordu'yu konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son idmana sadece Altınordu maçının kadrosunda yer alan oyuncular katılırken, diğer futbolculara izin verildi. Teknik direktör nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından top kapma çalışması yapıldı.

maçında sakatlık geçiren Zakarya Bergdich'in durumunun, çekilecek MR sonrası belli olacağı ifade edildi.

Atatürk Stadı'nda yarın saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

  1. 18.12.2019
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