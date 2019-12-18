Denizlispor hazırlıklarını tamamladı
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın Altınordu'yu konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son idmana sadece Altınordu maçının kadrosunda yer alan oyuncular katılırken, diğer futbolculara izin verildi. Teknik direktör Mehmet Özdilek nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından top kapma çalışması yapıldı.
Trabzonspor maçında sakatlık geçiren Zakarya Bergdich'in durumunun, çekilecek MR sonrası belli olacağı ifade edildi.
Denizli Atatürk Stadı'nda yarın saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.
- 18.12.2019
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Yorum
K. Süper Lige dönünce tekrardan korkulu rüya olacağız..!!
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‘Çok üzücü bir yenilgi’
Toplam 1
Yorum
kral Senin tecrübende ki bir futbolcu nasıl ilk godeki ofsaytı bu şekil bozar anlamak çok zor,yakışmadı sana.
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İdmanda yüzler asık
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paşa İdmanlarda basit gol yeme sorununu çözüp takım halinde nasıl defans yapılır öğrenseniz yetecek.Saçma sapan puanlar kaybediyoruz yazık.
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