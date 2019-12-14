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14 Aralık 2019, Cumartesi
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iddialı

Denizlispor iddialı

3 maçtır bileği bükülmeyen , Trabzon deplasmanında da puan hedefliyor. Başkan Ali Çetin, "İlk devreyi 22-23 puanla kapatmak istiyoruz. yenilmeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

3 maçtır bileği bükülmeyen , Trabzon deplasmanında da puan hedefliyor. Başkan Ali Çetin, "İlk devreyi 22-23 puanla kapatmak istiyoruz. yenilmeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

  1. 14.12.2019
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