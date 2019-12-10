Denizlispor'da Trabzonspor mesaisi yarın başlayacak - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Haberleri Denizlispor'da Trabzonspor mesaisi yarın başlayacak

Denizlispor'da mesaisi yarın başlayacak

Denizlispor'da Trabzonspor mesaisi yarın başlayacak

Süper Lig'de son olarak sahasında Medipol ile 1-1 berabere kalan Yukatel Denizlispor, 2 günlük iznin ardından yarın Tesisleri'nde hazırlıklarına başlayacak.

Yeşil-siyahlı ekipte cezalısı durumuna düşen Isaac Sackey, karşısında forma giyemeyecek. maçında sarı kart cezası nedeniyle oynayamayan Zakarya Bergdich ise yeniden kadroya dönecek.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, son haftalarda takım olarak gidişatlarından memnun olduklarını söyledi. Devre arasına kadar kalan 3 maçta en az 22 puana ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Çetin, "Hedefimize az kaldı. Başakşehir maçında son saniyedeki pozisyon gol olsaydı bugün zaten 20 puanımız olacaktı. 2 puan daha alıp hedefimize ulaşmış olacaktık. Bu sene düşme hattının puanları geçen seneye göre daha düşük olacak diye tahmin ediyoruz. İyi gidiyoruz. Denizlispor iyi yerde olacak. Mütevazı bir takım kurduk. Başlarda insanlara olmaz gibi geldi ama biz o hedefe adım adım ilerlemek için tüm mücadelemizi vereceğiz. 2 sıra altı olur, 2 sıra üstü olur ama borçsuz bir kulüp hedefimizde ilerliyoruz" dedi.

  1. 10.12.2019
  2. Güncelleme: 10.12.2019 15:14
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor'da Trabzonspor mesaisi yarın başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN