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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Denizlispor’da futbolculara 2 gün izin verildi

Denizlispor’da futbolculara 2 gün izin verildi

Süper Ligin 14. haftasında Medipol ’i konuk ederek sahadan 1-1’lik sonuç ve bir puanla ayrılan Denizlispor’da teknik heyet tarafından futbolculara 2 gün izin verildi.

Bugün ve yarın izin yapacak olan yeşil siyahlı ekip, ligin 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarına 11 Aralık Çarşamba günü başlayacak. Takımda kart cezalısı olduğu için maçında forma giyemeyen Zakarya Bergdich'in cezası sona ererken, bu maçta dördüncü sarı kartını gören Sackey cezalı duruma düştü. Sackey Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Sakatlığı sebebiyle Medipol Başakşehir maç kadrosunda yer almayan Kibong Mbamba bu hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Tedavisi devam eden Sapunaru'nun ise Çarşamba günü yapılacak kontrollerden sonra takımla çalışmalara başlayıp başlamayacağına karar verilecek.

  1. 09.12.2019
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