Denizlispor Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ligdeki son 11 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Medipol Başakşehir, haftaya 25 puanla zirve takipçisi olarak giriyor. Son iki maçını kazanan Ege temsilcisi Denizlispor ise 17 puanla 10. sırada yer alıyor.

DENİZLİSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yukatel Denizlispor ile Medipol Başakşehir arasında Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Kritik maç beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

YUKATEL DENİZLİSPOR MUHTEMEL 11'İ

Stachowiak, Lopes, Oğuz, Mustafa, Zeki, Sacko, Murawski, Sackey, Barrow, Aissaiti, Rodallega

Sakat: Sapunaru, Mbamba

Cezalı: Bergdich



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'İ

Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan, Azubuike, Visca, Gulbrandsen (Elia), Demba Ba

Sakat: Uğur, Mahmut*, Skrtel*

Cezalı: Crivelli

MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN NOTLAR