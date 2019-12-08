Denizlispor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
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Denizlispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Denizlispor Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Medipol , 'in 14. haftasında deplasmanda 'la karşılaşacak. temsilcisi bu maç öncesinde ligde topladığı 25 puanla, lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Denizlispor ise 17 puanla 10. sırada. Peki, Denizlispor-Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve tüm detaylar haberimizde...

Ligdeki son 11 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Medipol , haftaya 25 puanla zirve takipçisi olarak giriyor. Son iki maçını kazanan Ege temsilcisi Denizlispor ise 17 puanla 10. sırada yer alıyor.

DENİZLİSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

ile Medipol Başakşehir arasında Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Kritik maç beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

YUKATEL DENİZLİSPOR MUHTEMEL 11'İ

Stachowiak, Lopes, Oğuz, Mustafa, Zeki, Sacko, Murawski, Sackey, Barrow, Aissaiti, Rodallega

Sakat: Sapunaru, Mbamba

Cezalı: Bergdich


MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'İ

Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, , İrfan, Azubuike, Visca, Gulbrandsen (Elia), Demba Ba

Sakat: Uğur, Mahmut*, Skrtel*

Cezalı: Crivelli

MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN NOTLAR

  • Başakşehir ile oynadığı ilk dört Süper Lig maçının üçünü kazanan (1M) ve rakip filelere ikişer gol gönderen Denizlispor, son iki karşılaşmada sadece bir gol atabildi ve rakibinden puan alamadı.
  • Denizlispor'a konuk olduğu üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Başakşehir (1M), rakibini lig tarihinde dış sahada ilk kez üst üste iki kere mağlup etmek için sahaya çıkıyor.
  • Süper Lig'de iki maçtır kazanan Denizlispor, daha önceki dokuz haftada sadece bir galibiyet alabilmişti (2B 6M).
  • 11 haftadır sahadan yenilgiyle ayrılmayan Başakşehir (7G 4B), Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Buna ek olarak, Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk da teknik direktörlük kariyerinin en uzun serisini yaşıyor.
  • İstanbul takımlarını konuk ettiği son 11 Süper Lig maçının dokuzunu kaybeden Denizlispor (1G 1B), tek galibiyetini bu sezonun ilk haftasında Galatasaray'ı yenerek aldı (2-0).
  • Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş (7 maç) ile birlikte öne geçtiği maçlarda puan kaybetmeyen iki takımdan biri Denizlispor (5 maç).
  • Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol atan Hadi Sacko (vs Gaziantep FK), ilk kez üst üste iki karşılaşmada fileleri havalandırmak için sahaya çıkıyor.
  • Danijel Aleksic, Başakşehir forması giydiği son iki Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağladı (3 gol & 1 asist).
  • Edin Visca, Süper Lig'de Denizlispor'a karşı ilk kez forma giyecek. Bosna Hersekli oyuncunun şu an ligde yer alan takımlar arasında karşılaşıp gol atamadığı tek ekip Gaziantep FK (bir maç).
  • Teknik direktörlük kariyerinde Mehmet Özdilek ile rakip olduğu ilk Süper Lig maçını kaybeden Okan Buruk, daha sonraki dört karşılaşmayı gol yemeden kazandı.
  1. 08.12.2019
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