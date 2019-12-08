Denizlispor-Başakşehir | CANLI
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'la karşılaşıyor. İstanbul temsilcisi bu maç öncesinde ligde topladığı 25 puanla, lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip olabilirsiniz.
Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Denizlispor sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Ligdeki son 11 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Medipol Başakşehir, haftaya 25 puanla zirve takipçisi olarak giriyor. Son iki maçını kazanan Ege temsilcisi Denizlispor ise 17 puanla 10. sırada yer alıyor.
MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN NOTLAR
- Başakşehir ile oynadığı ilk dört Süper Lig maçının üçünü kazanan (1M) ve rakip filelere ikişer gol gönderen Denizlispor, son iki karşılaşmada sadece bir gol atabildi ve rakibinden puan alamadı.
- Denizlispor'a konuk olduğu üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Başakşehir (1M), rakibini lig tarihinde dış sahada ilk kez üst üste iki kere mağlup etmek için sahaya çıkıyor.
- Süper Lig'de iki maçtır kazanan Denizlispor, daha önceki dokuz haftada sadece bir galibiyet alabilmişti (2B 6M).
- 11 haftadır sahadan yenilgiyle ayrılmayan Başakşehir (7G 4B), Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Buna ek olarak, Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk da teknik direktörlük kariyerinin en uzun serisini yaşıyor.
- İstanbul takımlarını konuk ettiği son 11 Süper Lig maçının dokuzunu kaybeden Denizlispor (1G 1B), tek galibiyetini bu sezonun ilk haftasında Galatasaray'ı yenerek aldı (2-0).
- Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş (7 maç) ile birlikte öne geçtiği maçlarda puan kaybetmeyen iki takımdan biri Denizlispor (5 maç).
- Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol atan Hadi Sacko (vs Gaziantep FK), ilk kez üst üste iki karşılaşmada fileleri havalandırmak için sahaya çıkıyor.
- Danijel Aleksic, Başakşehir forması giydiği son iki Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağladı (3 gol & 1 asist).
- Edin Visca, Süper Lig'de Denizlispor'a karşı ilk kez forma giyecek. Bosna Hersekli oyuncunun şu an ligde yer alan takımlar arasında karşılaşıp gol atamadığı tek ekip Gaziantep FK (bir maç).
- Teknik direktörlük kariyerinde Mehmet Özdilek ile rakip olduğu ilk Süper Lig maçını kaybeden Okan Buruk, daha sonraki dört karşılaşmayı gol yemeden kazandı.
- 08.12.2019
- Güncelleme: 08.12.2019 16:29
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Denizlispor-Başakşehir | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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