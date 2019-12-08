Denizlispor-Başakşehir | CANLI

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Denizlispor sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Ligdeki son 11 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Medipol Başakşehir, haftaya 25 puanla zirve takipçisi olarak giriyor. Son iki maçını kazanan Ege temsilcisi Denizlispor ise 17 puanla 10. sırada yer alıyor.

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