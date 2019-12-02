Horoz'dan acılı antep! - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Haberleri Horoz'dan acılı antep!

Horoz'dan acılı antep!

Horoz'dan acılı antep!

Denizlispor, Şifo Mehmet'le kazanmaya devam ediyor. Horoz, ilk yarısı golsüz sona eren maçta G.Antep FK'yi Sacko'nun golleriyle yıktı. Horoz, 2’de 2 yaparken, G.Antep ise 3 maçtır 3 puana hasret kaldı.

G.Antep, Twumasi'yle ilk yarıda Stachowiak'ı aşamadı. Kırmızı- siyahlılar 2. devrede 54'te Kayode'yle öne geçti. Yeşil-siyahlılar 4 dakika sonra Sacko'nun güzel golüyle eşitliği sağladı. 25 yaşında Malili forvet, 85'te bir kez daha sahne aldı ve bu sezon ligde ilk golleriyle Ege ekibine altın değerinde 3 puan kazandırdı. Denizlispor, geçen hafta galibiyetinden sonra Antep'ten de 3 puanla dönmeyi başardı. Kötü gidişata son veremeyen G.Antep FK'de ise galibiyet hasreti 3 maça yükseldi.

SUMUDICA ÇILDIRDI!
Yenilgi sonrası taraftarlar, Sumudica'ya tepki gösterdi. Rumen hoca da taraftarlarla sözlü atışma yaşarken, araya teknik heyet ve futbolcular girdi.

ŞİFO FARKI
Süper Lig'e aynı sezon çıkmış, iki yeni takımın bu ligdeki ilk kapışması oldu. Dünün geçmişini, ruhunu yenileyerek bugüne taşıyan; daha iki ay önce de 2. kez isim değişikliğine gidip, başkanı, mentalitesi, hocası dahil her şeyini yenileyen Gaziantep FK, ligde ilk 10 hedefinin 13. maçına çıktı. Bu maç öncesi 16 puanı olması, sıralama olarak da rakibi olacak ekiplerden biri ile karşılaştı. Ama kazanan misafir takım oldu, yükselişini sürdürdü. Horoz'un Mehmet Özdilek'le makus talihini yenme çabasını net görebiliyoruz.

mini yorum Cevdet ÜNÜVAR

'ÇOK ÖNEMLİ BAŞARI'
Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Direkt rakibimizi evinde yenmek bizim için önemli bir başarı" diye konuştu.

  1. 2.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Horoz'dan acılı antep! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN