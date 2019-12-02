Horoz'dan acılı antep!

G.Antep, Twumasi'yle ilk yarıda Stachowiak'ı aşamadı. Kırmızı- siyahlılar 2. devrede 54'te Kayode'yle öne geçti. Yeşil-siyahlılar 4 dakika sonra Sacko'nun güzel golüyle eşitliği sağladı. 25 yaşında Malili forvet, 85'te bir kez daha sahne aldı ve bu sezon ligde ilk golleriyle Ege ekibine altın değerinde 3 puan kazandırdı. Denizlispor, geçen hafta Rize galibiyetinden sonra Antep'ten de 3 puanla dönmeyi başardı. Kötü gidişata son veremeyen G.Antep FK'de ise galibiyet hasreti 3 maça yükseldi.



SUMUDICA ÇILDIRDI!

Yenilgi sonrası taraftarlar, Sumudica'ya tepki gösterdi. Rumen hoca da taraftarlarla sözlü atışma yaşarken, araya teknik heyet ve futbolcular girdi.



ŞİFO FARKI

Süper Lig'e aynı sezon çıkmış, iki yeni takımın bu ligdeki ilk kapışması oldu. Dünün geçmişini, ruhunu yenileyerek bugüne taşıyan; daha iki ay önce de 2. kez isim değişikliğine gidip, başkanı, mentalitesi, hocası dahil her şeyini yenileyen Gaziantep FK, ligde ilk 10 hedefinin 13. maçına çıktı. Bu maç öncesi 16 puanı olması, sıralama olarak da rakibi olacak ekiplerden biri ile karşılaştı. Ama kazanan misafir takım oldu, yükselişini sürdürdü. Horoz'un Mehmet Özdilek'le makus talihini yenme çabasını net görebiliyoruz.

mini yorum Cevdet ÜNÜVAR



'ÇOK ÖNEMLİ BAŞARI'

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Direkt rakibimizi evinde yenmek bizim için önemli bir başarı" diye konuştu.