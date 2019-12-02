Denizlispor gaza bastı

Geriye düştüğü maçta pes etmeyen Ege ekibinde büyük umutlarla transfer edilip sezon başından bu yana beklenen patlamayı yapamayan, Gaziantep önünde son 5 dakikada 2 gol atan Hadi Sacko maçın kahramanı oldu. Denizlispor'da üst üste alınan 2 galibiyet de camiada bayram havası oluşturdu.

Denizlispor'un başında 3'üncü galibiyetini alan teknik direktör Mehmet Özdilek, takım olarak çok iyi bir oyun sergilediklerini söyledi. Gaziantep'in zorlu bir deplasman olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Oyundan kopmamak çok önemliydi. Geriden gelerek kazanmak, rakibimiz olarak gördüğümüz bir takımı evinde mağlup etmek bizi çok mutlu etti. Gaziantep FK son dakikalarda çok gol yiyen bir takımdı. Bunu lehimize kullandık. Oyuncularım baştan sona müthiş bir özveri gösterdi. Hepsini tebrik ediyorum" dedi. Denizlispor, bu skorla 17 puana ulaşıp düşme hattına 5 puan fark attı.

BAŞKAN ÇETİN ÇOK MUTLU



Denizlispor Başkanı Ali Çetin ise futbolcularının iyi bir mücadele örneği sergilediğini belirterek, "Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Takımımız 90 dakika boyunca mücadeleyi bırakmadı. Maçın sonunda kazanan taraf olduğumuz için mutluyuz. 3 puanı kentimize armağan ediyoruz. Emin adımlarla hedefimize yürüyoruz. Biz biliyoruz ki hedefimize ulaşacağız" diye konuştu. Yeşil-siyahlılarda karşılaşmada sarı kart gören Zakarya Bergdich cezalı duruma düştü. Deneyimli sol bek Medipol Başakşehir'le iç sahada oynanacak maçta forma giyemeyecek.