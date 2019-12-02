Denizlispor gaza bastı - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Haberleri Denizlispor gaza bastı

Denizlispor gaza bastı

Denizlispor gaza bastı

'de geçen hafta 'u evinde 2-0 yenip kara bulutları dağıtan Yukatel Denizlispor, deplasmanda Futbol Kulübü'nü de 2-1 mağlup ederek şaha kalktı. Bu sezon ikinci kez üst üste 2 maçını kazanan yeşil-siyahlılar alt sıralardan uzaklaşarak derin bir nefes aldı.

Geriye düştüğü maçta pes etmeyen Ege ekibinde büyük umutlarla transfer edilip sezon başından bu yana beklenen patlamayı yapamayan, önünde son 5 dakikada 2 gol atan Hadi Sacko maçın kahramanı oldu. Denizlispor'da üst üste alınan 2 galibiyet de camiada bayram havası oluşturdu.
Denizlispor'un başında 3'üncü galibiyetini alan teknik direktör , takım olarak çok iyi bir oyun sergilediklerini söyledi. Gaziantep'in zorlu bir deplasman olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Oyundan kopmamak çok önemliydi. Geriden gelerek kazanmak, rakibimiz olarak gördüğümüz bir takımı evinde mağlup etmek bizi çok mutlu etti. Gaziantep FK son dakikalarda çok gol yiyen bir takımdı. Bunu lehimize kullandık. Oyuncularım baştan sona müthiş bir özveri gösterdi. Hepsini tebrik ediyorum" dedi. Denizlispor, bu skorla 17 puana ulaşıp düşme hattına 5 puan fark attı.

BAŞKAN ÇETİN ÇOK MUTLU

Denizlispor Başkanı Ali Çetin ise futbolcularının iyi bir mücadele örneği sergilediğini belirterek, "Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Takımımız 90 dakika boyunca mücadeleyi bırakmadı. Maçın sonunda kazanan taraf olduğumuz için mutluyuz. 3 puanı kentimize armağan ediyoruz. Emin adımlarla hedefimize yürüyoruz. Biz biliyoruz ki hedefimize ulaşacağız" diye konuştu. Yeşil-siyahlılarda karşılaşmada sarı kart gören Zakarya Bergdich cezalı duruma düştü. Deneyimli sol bek 'le iç sahada oynanacak maçta forma giyemeyecek.

  1. 02.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor gaza bastı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN