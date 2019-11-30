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30 Kasım 2019, Cumartesi
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’ın hedefi 5’te 5

Olcay Şahan’ın hedefi 5’te 5

Denizlispor'un milli futbolcusu , galibiyetini 'te de 3 puanla perçinleyeceklerini iddia etti. 32 yaşındaki yıldız, "İlk yarı bitimine 5 maç kaldı. 5'te 5 yapmak istiyoruz. Gaziantep maçını da kazanıp, çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.

Denizlispor'un milli futbolcusu Olcay Şahan, galibiyetini 'te de 3 puanla perçinleyeceklerini iddia etti. 32 yaşındaki yıldız, "İlk yarı bitimine 5 maç kaldı. 5'te 5 yapmak istiyoruz. Gaziantep maçını da kazanıp, çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.

  1. 30.11.2019
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