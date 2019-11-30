Olcay Şahan’ın hedefi 5’te 5

Denizlispor'un milli futbolcusu Olcay Şahan, Denizli galibiyetini Gaziantep'te de 3 puanla perçinleyeceklerini iddia etti. 32 yaşındaki yıldız, "İlk yarı bitimine 5 maç kaldı. 5'te 5 yapmak istiyoruz. Gaziantep maçını da kazanıp, çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.