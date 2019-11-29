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29 Kasım 2019, Cuma
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kafilesi Gaziantep'e gitti

Yukatel Denizlispor kafilesi Gaziantep'e gitti

Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan , Gaziantep'e gitti. Gaziantep Futbol Kulübü ile Yukatel Denizlispor, 1 Aralık Pazar günü saat 14.00'te Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kulüpten alınan bilgiye göre, , bugün yaptığı antrenmanın ardından akşam saatlerinde üzerinden hava yolu ile Gaziantep'e hareket etti.

Yeşil-siyahlı ekip, yarın Gaziantep'te yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Yukatel Denizlispor'un Gaziantep kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Stackhowiak, Tolgahan Acar, Zeki Yavru, Hüseyin Altıntaş, Sacko, Olcay Şahan, Lopes, Recep Niyaz, Emre Sağlık, Aissati, Oğuz Yılmaz, Sedat Şahintürk, , Barrow, Sapunaru, Burak Çalık, Kadir Kurt, Mehmet Akyüz, Bergdich, Rodallega, Sackey, Estupinan

  1. 29.11.2019
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