Tiago Lopes: Durumu tersine çevirmek için çok çalışıyoruz

Antrenman öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Lopes, karşılaşma ve takımın durumu ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çok önemli bir haftaya girdiklerini ve milli müsabakalar dolayısı ile liglere verilen arayı iyi değerlendirdiklerini vurgulayan Lopes, "Şimdi hazırlanıyoruz, durumun aslında çok pozitif olmadığını biliyoruz. O yüzden de bu durumu tersine çevirebilmek için çok çalışıyoruz. Bu hafta itibari ile bunu başarmak için elimizden gelen gayreti göstermek için uğraşacağız. Böyle hedef koymak bu durumlarda aslında çok sağlıklı olmayabilir çünkü bizim aslında maç maç ilerlememiz gerekiyor. Süper Lig'e yeni çıkmış bir kulübün ilk sezonu. Ne kadar inişli çıkışlı geçebileceğini hepimiz biliyoruz. O yüzden ilk 5 hedefinin bana göre şu anda koyulmaması gerekiyor. Çünkü bizim maç maç devam edip kulübü Süper Lig'de kalıcı tutabilmek için çalışmamız gerekiyor. Orta sıralarda olmak isteriz ama kulüp Süper Lig'de kalırsa gelecek sezonlar için çok daha sağlıklı bir ortam oluşacağını düşünüyorum. Bu sezon bence her maça ayrı bakmamız gerekiyor" diye konuştu.