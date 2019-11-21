Burak Çalık: Şu anda tek eksik olan şey galibiyet - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
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: Şu anda tek eksik olan şey galibiyet

Burak Çalık: Şu anda tek eksik olan şey galibiyet

'in 12. haftasında karşılaşacak olan Denizlispor'da futbolcularından , karşılaşmayı değerlendirdi. Denizlispor’un başarılı futbolcularından Burak Çalık, teknik direktör değişikliğinden dolayı sancılı bir süreç geçirdiklerini ve bunu da atlattıklarını ifade etti.

Galibiyet almaları gerektiğini vurgulayan Çalık, "Artık maç haftasındayız, iyi çalıştık, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ve içeride oynayacağız, kazanmamız gerekiyor bazı şeyleri rayına oturtabilmemiz için hafta içerisinde de bu arada da gerekli değerlendirmeler yapıldı. İstatistiklerde hocanın istediği oranları tutturduk aslında ama sonuç alamadığınız zaman insanlar bu tarafı ile ilgilenmiyor. Aslında fena oynamıyoruz, bazı şeyleri de iyi yapıyoruz sadece eksik olan bir sonuç kaldı. İnşallah onu da bu hafta sonu alırız, almamız gerekiyor artık. İyi çalıştık inşallah karşılığını alırız. Şöyle bir şey, Yücel hocada farklı antrenmanlar yapıyorduk, maçtaki formasyonumuz farklıydı. Şimdi Mehmet hocayla çok daha farklı bir kimliğe bürünüyoruz. Tabi bu bir zaman alacak. Ben iki hafta önce söylemiştim, 'Bu bir zaman alacak ama bu zamanda olabildiğince kayıpsız geçmemiz gerekiyor' diye. Bana göre o evreyi tamamladık, bundan sonra artık antrenmanlar, maç formasyonlarımız Mehmet hocanın istediği düzeyde. Hoca değişiklikleri her zaman biraz sancılı geçer ve bizim o süreci atlattığımızı düşünüyorum. Şu anda tek eksik olan şey galibiyet almamız. Onu da bu hafta sonu inşallah alırsak işlerin biraz daha rayına oturacağını düşünüyorum" diye konuştu.

  1. 22.11.2019
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