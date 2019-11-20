Denizlispor Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor
Denizlispor, Süper Lig’in 12. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Süper Lig’in 12. haftasında Denizlispor kendi evinde Rizespor’u ağırlayacak.
Denizli temsilcisinde kart cezalısı bulunmazken, milli takımda olan Modou Barrow ile belinde sakatlığı bulunan Adam Stachowiack antrenmana katılmadı.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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