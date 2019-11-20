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21 Kasım 2019, Perşembe
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Denizlispor Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, ’in 12. haftasında oynayacağı maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Süper Lig’in 12. haftasında Denizlispor kendi evinde Rizespor’u ağırlayacak.

Karşılaşmanın hazırlıklarına maçları nedeniyle geçtiğimiz hafta verilen aradan itibaren başlayan yeşil-siyahlı ekip, Haluk Ulusoy Tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yaptığı antrenman ile çalışmalarını sürdürdü. Düz koşu ile başlayan antrenman teknik ve kondisyon ağırlıklı çalışmayla devam etti.

temsilcisinde kart cezalısı bulunmazken, milli takımda olan Modou Barrow ile belinde sakatlığı bulunan Adam Stachowiack antrenmana katılmadı.

  1. 21.11.2019
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