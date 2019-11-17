Kolombiyalılar hazır kıta
Ligde kötü günler geçiren Denizli, evindeki Rize maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Takımın Kolombiyalı golcülerinden gelen iyi haberler Horoz'u sevindirdi. Sakatlığı geçen Estupinan ve Rodallega, en önemli kozlar olacak.
Ligde kötü günler geçiren Denizli, evindeki Rize maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Takımın Kolombiyalı golcülerinden gelen iyi haberler Horoz'u sevindirdi. Sakatlığı geçen Estupinan ve Rodallega, en önemli kozlar olacak.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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