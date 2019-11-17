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17 Kasım 2019, Pazar
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Kolombiyalılar hazır kıta

Kolombiyalılar hazır kıta

Ligde kötü günler geçiren , evindeki maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. golcülerinden gelen iyi haberler Horoz'u sevindirdi. Sakatlığı geçen Estupinan ve Rodallega, en önemli kozlar olacak.

Ligde kötü günler geçiren , evindeki maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. golcülerinden gelen iyi haberler Horoz'u sevindirdi. Sakatlığı geçen Estupinan ve Rodallega, en önemli kozlar olacak.

  1. 17.11.2019
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