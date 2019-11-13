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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Denizlispor'da Başkan Yardımcısı istifa etti!

Denizlispor'da Başkan Yardımcısı Taner Atilla istifa etti!

'de kötü gidişi bir türlü durduramayan Yukatel Denizlispor'da Başkan Yardımcısı hesabından istifa ettiğini duyurdu. Atilla, "Yaklaşık 8 yıldır büyük bir şerefle görev yapmış olduğum Denizlispor Yönetim Kurulu'ndan ailevi nedenlerden dolayı istifa ediyorum" dedi.

Ligde zor günler geçiren yeşil-siyahlı ekipte, hesabından görevi bırakma kararı aldığını açıklayan Atilla'nın bu kararı camiada şok etkisi yarattı. Atilla, istifa açıklamasında, "Bu süreçte bana sınırsız destek veren başta eşim olmak üzere tüm aileme sonsuz teşekkürler ediyorum" ifadelerini kullandı.

Birlikte görev yaptığı ve bugüne kadar kulübe destek veren, hizmet eden tüm kulüp başkanlarına da teşekkür eden şöyle dedi:

"Yönetim kurulunda görev yaptığım arkadaşlarıma, birlikte çalıştığım tüm kulüp personeline, tüm teknik direktör ve ekiplerine, sportif direktörlerimize sonsuz teşekkürler ediyorum. Özellikle bu sezon şahsıma ve bu şanlı taraftara yıllardır özlenen şampiyonluğu yaşatan kadromuz başta olmak üzere şimdiye kadar şanlı Denizlispor'umuza hizmette bulunan tüm futbolculara sonsuz teşekkürler ediyorum. Hizmette bulunduğum sürede sizlerle bir bütün olduk, sizlerle bir aile olduk. Bu şerefi bana yaşattığınız için tüm Denizli'ye sonsuz teşekkürler ediyorum."

Denizlispor'da Ali Çetin başkanlığındaki yönetimde, kulübün etkili isimlerinden Başkan Yardımcısı de yönetimdeki anlaşmazlıklar sebebiyle geçen sezon 19 Şubat'ta istifa etmişti.

  1. 13.11.2019
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