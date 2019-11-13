Başkan Çetin’den Horoz’a ültimatom - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Haberleri Başkan Çetin’den Horoz’a ültimatom

Başkan Çetin’den Horoz’a ültimatom

Başkan Çetin’den Horoz’a ültimatom

'a da kaybedip son 6 maçın 5'inden mağlubiyetle ayrılan 'da Başkan , takımı uyardı. Başkan Çetin, "Takım olarak toparlanmalıyız. Herkesin üzerine düşen görevi sonuna kadar yapması lazım" diye konuştu.

'a da kaybedip son 6 maçın 5'inden mağlubiyetle ayrılan 'da Başkan , takımı uyardı. Başkan Çetin, "Takım olarak toparlanmalıyız. Herkesin üzerine düşen görevi sonuna kadar yapması lazım" diye konuştu.

  1. 13.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Çetin’den Horoz’a ültimatom haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN