Başkan Çetin’den Horoz’a ültimatom

Beşiktaş'a da kaybedip son 6 maçın 5'inden mağlubiyetle ayrılan Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, takımı uyardı. Başkan Çetin, "Takım olarak toparlanmalıyız. Herkesin üzerine düşen görevi sonuna kadar yapması lazım" diye konuştu.