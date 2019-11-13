Başkan Çetin’den Horoz’a ültimatom
Beşiktaş'a da kaybedip son 6 maçın 5'inden mağlubiyetle ayrılan Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, takımı uyardı. Başkan Çetin, "Takım olarak toparlanmalıyız. Herkesin üzerine düşen görevi sonuna kadar yapması lazım" diye konuştu.
Beşiktaş'a da kaybedip son 6 maçın 5'inden mağlubiyetle ayrılan Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, takımı uyardı. Başkan Çetin, "Takım olarak toparlanmalıyız. Herkesin üzerine düşen görevi sonuna kadar yapması lazım" diye konuştu.
- 13.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Başkan Çetin’den Horoz’a ültimatom haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.