Hugo fedakarlık yaptı
Denizlispor Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, "Rodallega 4 haftadır sakattı ve düzgün idman yapamadı. Sahaya fedakarlık yaparak çıktı" dedi.
Beşiktaş deplasmanından puansız dönen Denizli'de Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, Rodallega'ya ayrı bir parantez açtı. Şanlıkan, "Rodallega 4 haftadır sakattı ve düzgün idman yapamadı. Sahaya fedakarlık yaparak çıktı" dedi.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Hugo fedakarlık yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.