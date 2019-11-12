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12 Kasım 2019, Salı
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Hugo fedakarlık yaptı

Hugo fedakarlık yaptı

Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, "Rodallega 4 haftadır sakattı ve düzgün idman yapamadı. Sahaya fedakarlık yaparak çıktı" dedi.

deplasmanından puansız dönen Denizli'de Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, Rodallega'ya ayrı bir parantez açtı. Şanlıkan, "Rodallega 4 haftadır sakattı ve düzgün idman yapamadı. Sahaya fedakarlık yaparak çıktı" dedi.

  1. 12.11.2019
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