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11 Kasım 2019, Pazartesi
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Şifo Mehmet: Karius’u aşamadık

Şifo Mehmet: Karius’u aşamadık

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, kalecisi Karius'u geçemediklerini vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Karius, 2-3 tane inanılmaz top çıkardı. Burada muhakkak rakibe pozisyon vereceksiniz. 4 haftadır ilk defa oyunun iki yönünü de güçlü oynayan Denizlispor vardı. Maçın son bölümüne kadar oyunun içindeydik ama sonuçta kaybetmek üzüntü verici. Berabere bitirebilirdik. Oyuncularımın ortaya koyduğu, performanstan, iştahtan son derece memnunum" diye konuştu.

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, kalecisi Karius'u geçemediklerini vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Karius, 2-3 tane inanılmaz top çıkardı. Burada muhakkak rakibe pozisyon vereceksiniz. 4 haftadır ilk defa oyunun iki yönünü de güçlü oynayan Denizlispor vardı. Maçın son bölümüne kadar oyunun içindeydik ama sonuçta kaybetmek üzüntü verici. Berabere bitirebilirdik. Oyuncularımın ortaya koyduğu, performanstan, iştahtan son derece memnunum" diye konuştu.

  1. 11.11.2019
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