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11 Kasım 2019, Pazartesi
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11 haftada 11 puan toplayabildi

Denizlispor 11 haftada 11 puan toplayabildi

Bu sezon ’e yükselen , 11 haftada topladığı 11 puan ile ligde kendine 14. sırada yer buldu. Denizlispor, ligin 11. haftasında dün ’da zorlu rakibi karşısında sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

aldığı bu sonuç ile 11 puanda kalırken, ligde 14. sırada kendine yer buldu. Denizlispor'un en yakın takipçisi ise aynı puana sahip oldu.

Öte yandan dün oynanan karşılaşmasında yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak olan ve takımın en önemli gol silahı olan Hugo Rodallega da formasına tekrar kavuştu.

  1. 11.11.2019
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