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11 Kasım 2019, Pazartesi
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sakin kalamıyor! Tam 6 oyuncu birden...

Bursaspor sakin kalamıyor! Tam 6 oyuncu birden...

Ligin en hırçın ekiplerinden biri olan ’da 6 oyuncu gördükleri kartlar nedeniyle sonraki maçlarda cezalı duruma düştü. Sakatlıklardan yana da başı ağrıyan Bursa ekibinde görülen kartlar can sıkan diğer konu oldu.

1'inci Lig'de bu sezon mücadelesinin yanında hırçın görüntüsüyle de dikkat çeken 'da, birçok oyuncu kart cezaları nedeniyle sonraki maçlarda forma giyemedi. Geride kalan 11 haftalık süreçte Bursasporlu futbolcular 35 sarı, 3 de kırmızı kart gördü.

Bu görünümüyle ligin en hırçın takımlarından biri olan Bursaspor'da 6 oyuncu gördükleri kartlar nedeniyle bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. Son olarak maçında kart cezası nedeniyle oynayamazken; de bu karşılaşmada görerek cezalı duruma düştü. Latovlevici milli maç arası dönüşü iç sahada Keçiörengücü ile oynanacak maçta görev alamayacak.

6 OYUNCU CEZA ALDI

Bursaspor'da Ozan İsmail Koç ve , maçlarda ikinci sarı kartlarının kırmızı dönüşmesiyle birlikte bir sonraki maçta oynayamadı. Mamadou Diarra da direkt kırmızısıyla 2 maç takımını yalnız bıraktı. Takımın en tecrübeli isimleri olan Özer Hurmacı, ve Iasmin Latovlevici de, henüz ligde 11 maç geride kalmasına karşın 4'er sarı karta ulaştı ve sezon içinde birer maçı kaçırdı. Bursaspor'daki bu durum eleştirilere neden olurken, teknik heyetin ise gereken uyarıları yaptığı kaydedildi.

DİĞER DERT DE SAKATLIKLAR

Kartların yanında sakatlıklardan da Bursaspor'un başı ağrıdı. Sezon başından itibaren 4 oyuncu, maç kaçıracak düzeyde ciddi sakatlıklarla boğuştu. Bu isimlerden Onur Atasayar 6 maç, Burak Altıparmak ve 4'er maç ve Burak Kapacak da 3 maç ligde sakatlıklarından dolayı forma giyemedi. Bu durum teknik heyeti de zorlarken, özellikle sakat oyuncuların yokluğunda ortaya çıkan kart cezaları da can sıktı.

  1. 11.11.2019
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