Denizlispor 3 puandan emin

Yönetimin, Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadelenin kazanılması halinde oyunculara 30'ar bin TL prim sözü verdiği, beraberlik halinde de takıma 15'şer bin TL dağıtacağı açıklandı. Gençlerbirliği'ni mutlaka yeneceklerini ifade eden Başkan Ali Çetin, "Çıkışa geçeceğiz. Artık kazanma zamanı geldi. Talihsiz haftalar yaşadık. Puanlar alabileceğimiz maçları kaybettik. Kayıpları Gençlerbirliği'ni yenerek telafi edeceğiz" dedi.



ÇETİN'E 21 GÜN CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Denizlispor Başkanı Ali Çetin'e, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamalar üzerine hak mahrumiyeti ve para cezası verdi. Buna göre Başkan Ali Çetin, kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından medyaya yaptığı 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 24 bin TL para cezası aldı. Hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega, Ankara'ya götürülmeyecek. Teknik direktör Mehmet Özdilek, Rodallega'nın yokluğunda santrforda Fenerbahçe maçında olduğu gibi Oscar Estupinan'a şans verecek.