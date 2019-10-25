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25 Ekim 2019, Cuma
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Denizlispor 3 puandan emin

Denizlispor 3 puandan emin

Süper Lig'de son olarak evinde 'ye 2-1 yenilerek galibiyet özlemini 6 karşılaşmaya çıkaran Yukatel Denizlispor, pazar günü deplasmanda oynayacağı maçı öncesi iddialı.

Yönetimin, Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadelenin kazanılması halinde oyunculara 30'ar bin TL prim sözü verdiği, beraberlik halinde de takıma 15'şer bin TL dağıtacağı açıklandı. 'ni mutlaka yeneceklerini ifade eden Başkan , "Çıkışa geçeceğiz. Artık kazanma zamanı geldi. Talihsiz haftalar yaşadık. Puanlar alabileceğimiz maçları kaybettik. Kayıpları Gençlerbirliği'ni yenerek telafi edeceğiz" dedi.

ÇETİN'E 21 GÜN CEZA
Türkiye Futbol Federasyonu (), Denizlispor Başkanı Ali Çetin'e, maçı sonrası yaptığı açıklamalar üzerine hak mahrumiyeti ve para cezası verdi. Buna göre Başkan Ali Çetin, kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından medyaya yaptığı 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 24 bin TL para cezası aldı. Hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega, 'ya götürülmeyecek. Teknik direktör , Rodallega'nın yokluğunda santrforda Fenerbahçe maçında olduğu gibi Oscar Estupinan'a şans verecek.

  1. 25.10.2019
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