Denizlispor 3 puandan emin
Süper Lig'de son olarak evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek galibiyet özlemini 6 karşılaşmaya çıkaran Yukatel Denizlispor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi iddialı.
Yönetimin, Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadelenin kazanılması halinde oyunculara 30'ar bin TL prim sözü verdiği, beraberlik halinde de takıma 15'şer bin TL dağıtacağı açıklandı. Gençlerbirliği'ni mutlaka yeneceklerini ifade eden Başkan Ali Çetin, "Çıkışa geçeceğiz. Artık kazanma zamanı geldi. Talihsiz haftalar yaşadık. Puanlar alabileceğimiz maçları kaybettik. Kayıpları Gençlerbirliği'ni yenerek telafi edeceğiz" dedi.
ÇETİN'E 21 GÜN CEZA
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Denizlispor Başkanı Ali Çetin'e, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamalar üzerine hak mahrumiyeti ve para cezası verdi. Buna göre Başkan Ali Çetin, kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından medyaya yaptığı 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 24 bin TL para cezası aldı. Hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega, Ankara'ya götürülmeyecek. Teknik direktör Mehmet Özdilek, Rodallega'nın yokluğunda santrforda Fenerbahçe maçında olduğu gibi Oscar Estupinan'a şans verecek.
- 25.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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