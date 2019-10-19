Süper Lig'den haberler (18.10.19)

DENİZLİ'DE ASKER SELAMI

Fenerbahçe'yi 9 yıl aradan sonra ağırlamaya hazırlanan Denizlispor'da taraftarlar maçta anlamlı bir destek yapmaya hazırlanıyor. Yeşil-siyahlılar, İstiklal Marşı okunurken hep beraber asker selamı vererek kahraman Mehmetçiklerimize destek olmayı planlıyor.

MAÇI İPLE ÇEKİYORUZ

Denizlispor'un tecrübeli kalecisi Tolgahan Acar, Fenerbahçe'ye gözdağı verdi. 33 yaşındaki eldiven, "Mehmet Hoca'nın gelmesiyle olumlu bir hava oluştu. Herkes Fenerbahçe karşılaşmasına kilitlendi. Bizler de maçı iple çekiyoruz" diye iddialı konuştu.

ALANYA'YLA TARİH YAZACAĞIZ

Lider Alanya'da sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan İspanyol sağ bek Juanfran, taraftarlara mesaj gönderdi. 31 yaşındaki futbolcu, "Çok sıkı çalışıyorum. En kısa zamanda görüşeceğimize ve hep birlikte tarih yazacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ'DE KRİZ ÇÖZÜLDÜ

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, takımdaki maaş krizine son vereceklerini bildirdi. Tokgöz, "Başkanımız, futbolcularla görüştü. Ödeme sıkıntısının ortadan kaldırılacağını bildirdik" dedi.

ŞAMİL, TAKIMLA BAŞLADI

Kayseri'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Şamil Cinaz, takımla çalışmalara başladı. 33 yaşındaki orta sahanın, Paşa maçı sonrası hazır hale gelip, Y.Malatya maçında oynaması bekleniyor.

MALATYA İDDİALI

Konyaspor deplasmanına çıkacak Yeni Malatyaspor, Denizli galibiyetini perçinlemek istiyor. Yönetici Hakkı Çelikel, "Milli aranın ardından lige galibiyetle başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SİFTAH PEŞİNDE

Konyaspor'un Gürcü golcüsü Levan Shengelia, Y.Malatya maçında siftah yapmak istiyor. Takımda henüz golle tanışamayan 24 yaşındaki genç forvet, "Adaptasyon sürecini tamamladım. Güven de kazandım. Yeni Malatya karşısında hem takımımın kazanması hem de gol atmak için elimden geleni yapacağım" diye iddialı konuştu.

ŞENOL GÜNEŞ BAŞAKŞEHİR'DE

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'u ziyaret etti. Güneş ziyarette, "Başakşehir'e milli takıma katkılarından dolayı teşekkür ediyor, daha çok oyuncu vermelerini bekliyoruz" isteğinde bulundu. Öte yandan Başkan Göksel Gümüşdağ, Milli Takım'ın aleyhine açılan skandal soruşturmayla ilgili olarak ceza beklemediğini vurguladı.

GÖZTEPE ESKİLERLE VURACAK!

Süper Lig'de 5 maçtır namağlup iki takımın karşılaşacağı maçta Göztepe, Başakşehir'e konuk olacak. Sarı-kırmızılıların kritik mücadelede en önemli kozları, rakibinden kadrosuna kattığı Napoleoni, Mosorro ve Soner Aydoğdu olacak. Üç oyuncu da İzmir ekibinde başarılı performansları ve takıma hızlı uyum sağlamalarıyla dikkat çekti.

ANTALYASPOR, G.BİRLİĞİ'NE ÜSTÜN

Fenerbahçe galibiyetini perçinlemek isteyen Antalyaspor, ligde henüz galibiyetle tanışamayan, bugün sahasında ağırlayacağı G.Birliği'ne bilendi. Bugüne kadar 42 kez karşılaşan iki takımın mücadelesinde, Akdeniz ekibi 17 galibiyetle rakibine üstünlük sağladı. Kırmızı-siyahlılar ise 13 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.