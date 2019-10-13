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13 Ekim 2019, Pazar
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'in yardımcısı oldu!

Egemen Korkmaz Mehmet Özdilek'in yardımcısı oldu!

arasında Altınordu’yla oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazanan Denizlispor’da, resmi sözleşmeyi imzalayan 'in yardımcıları da belli oldu.

'de arasında 1. Lig ekibi Altınordu'yla oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazanan Yukatel Denizlispor'da resmi sözleşmeyi imzalayan , takıma geçer not verdi.

Atatürk Stadı'nda oynanan maçı tribünden takip eden deneyimli teknik adam, tüm futbolculara şans verildiği karşılaşmadan mutlu ayrıldı. Takımın iyi bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Mehmet Özdilek, "Başaracağımız çok şey var. Herkes kendini göstermeye çalıştı. Bu ligde güzel işlere imza atacağız" dedi.

Genç futbolcuların da performansından övgüyle bahseden Özdilek, "Forma rekabeti üst düzeyde olacak. Genci tecrübelisi herkes elinden geleni yapacak. Gelecek vaad eden oyuncularımız var, onlar da gelişimlerini en iyi şekilde tamamlayıp takıma fayda sağlayacak" yorumunu yaptı. ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda dizinden sakatlanan Kolombiyalı golcü Rodallega çalışmalara katılmadı.

YARDIMCILARI BELLİ OLDU!

Denizlispor'la 1 yıllık sözleşme imzalayan Mehmet Özdilek'in yardımcılıklarını Zafer Öğer, Veysel Cihan, , Yusuf Köklü ve Can Çiçekverdi yapacak.

  1. 13.10.2019
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