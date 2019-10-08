Denizlispor'da Yücel İldiz dönemi sona erdi

Lige iyi bir başlangıç yapmasının ardından üst üste 5 maçtan da galibiyet çıkaramayan yeşil-siyahlı kulüpte tecrübeli teknik direktör ile yönetim karşılıklı olarak anlaştı ve Yücel İldiz'in anlaşması fesih edildi.

Başarılı teknik adam geçtiğimiz sezon 1.ligde geldiği Denizlispor'un başında başarılı bir grafik çizerek takımı şampiyonluğa götürmüş ve 9 yıl aradan sonra Horozları Süper Lige çıkarmıştı.

Sezon başında alınan 2-0'lık Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetlerinin ardından 5 maça çıkan İldiz, 3 mağlubiyet 2 beraberlik elde etti. son olarak 7.hafta Yeni Malatyaspor karşısında 5-1 gibi ağır bir yenilgi alan Denizlispor'da Yücel İldiz ile yollar ayrıldığı duyuruldu.

DENİZLİSPOR'UN RESMİ SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz profesyonel futbol takımının durumu Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş olup Teknik Direktörümüz Yücel İLDİZ'in sözleşmesinin tek taraflı olarak Kulübümüzce fesih edilmesine karar verilmiştir.

Sayın İLDİZ'e Kulübümüze yaptığı katkılardan ötürü teşekkür eder profesyonel hayatında başarılar dileriz.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

GALATASARAY'I YENMİŞLERDİ

Süper Lig'in ilk 2 haftasında Galatasaray ve Antalyaspor'u mağlup eden Denizlispor diğer 5 haftada Göztepe ve Kayserispor ile berabere kaldı. Yeşil-siyahlılar, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Konyaspor'a yenilmekten kurtulamadı.

BEŞİKTAŞ İLE AYNI PUANDA

7 haftada 8 puan toplayan Denizlispor, Beşiktaş ile aynı puanda yer alıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da istifa etmişti.

ALİ ÇETİN "HAYDİ GÜLE GÜLE DEME ŞANSIMIZ YOK" DEMİŞTİ

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, takımın durumuyla ilgili teknik direktör Yücel İldiz ile görüşeceklerini belirterek, "Başarısızlığın nedenini bulmamız lazım. Hoca bizim babamız ve ondan Allah bin kere razı olsun. Üç maç kaybettik diye 'Haydi güle güle.' deme şansımız yok." dedi.