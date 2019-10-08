Denizlispor'da Yücel İldiz dönemi sona erdi - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
08 Ekim 2019, Salı
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Denizlispor'da dönemi sona erdi

Denizlispor'da Yücel İldiz dönemi sona erdi

'in yeni ekiplerinden , ile karşılıklı anlaşma sonrası yollarını ayırdı. İldiz geçtiğimiz yıl 1. Lig'de Denizlispor'u şampiyon yaparak 9 yıl aradan sonra yeşil-siyahlı ekibi yeniden Süper Lig'e çıkarmıştı.

Lige iyi bir başlangıç yapmasının ardından üst üste 5 maçtan da galibiyet çıkaramayan yeşil-siyahlı kulüpte tecrübeli ile yönetim karşılıklı olarak anlaştı ve 'in anlaşması fesih edildi.

Başarılı teknik adam geçtiğimiz sezon 1.ligde geldiği Denizlispor'un başında başarılı bir grafik çizerek takımı şampiyonluğa götürmüş ve 9 yıl aradan sonra Horozları Süper Lige çıkarmıştı.

Sezon başında alınan 2-0'lık ve galibiyetlerinin ardından 5 maça çıkan İldiz, 3 mağlubiyet 2 beraberlik elde etti. son olarak 7.hafta karşısında 5-1 gibi ağır bir yenilgi alan Denizlispor'da Yücel İldiz ile yollar ayrıldığı duyuruldu.

DENİZLİSPOR'UN RESMİ SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz profesyonel futbol takımının durumu Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş olup Teknik Direktörümüz Yücel İLDİZ'in sözleşmesinin tek taraflı olarak Kulübümüzce fesih edilmesine karar verilmiştir.

Sayın İLDİZ'e Kulübümüze yaptığı katkılardan ötürü teşekkür eder profesyonel hayatında başarılar dileriz.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

GALATASARAY'I YENMİŞLERDİ

'in ilk 2 haftasında Galatasaray ve Antalyaspor'u mağlup eden Denizlispor diğer 5 haftada ve ile berabere kaldı. Yeşil-siyahlılar, , Yeni Malatyaspor ve 'a yenilmekten kurtulamadı.

BEŞİKTAŞ İLE AYNI PUANDA

7 haftada 8 puan toplayan Denizlispor, ile aynı puanda yer alıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da istifa etmişti.

ALİ ÇETİN "HAYDİ GÜLE GÜLE DEME ŞANSIMIZ YOK" DEMİŞTİ

Süper Lig ekiplerinden 'un kulüp başkanı , takımın durumuyla ilgili teknik direktör Yücel İldiz ile görüşeceklerini belirterek, "Başarısızlığın nedenini bulmamız lazım. Hoca bizim babamız ve ondan Allah bin kere razı olsun. Üç maç kaybettik diye 'Haydi güle güle.' deme şansımız yok." dedi.

  1. 08.10.2019
  2. Güncelleme: 08.10.2019 16:21
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