Denizlispor 0 - 1 Kasımpaşa | MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'in 6. haftasında Denizli Atatürk Stadyumu'nda Denizlispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Yeşil-siyahlı ekip Kolombiyalı golcüsü Rodallega ile girdiği birçok pozisyondan yararlanamadı.

KASIMPAŞA'NIN GOLÜ HAJRADINOVIC'TEN GELDİ

Kasımpaşa'nın golü Bosna Hersekli yıldız Haris Hajradinovic'ten geldi.

Karşılaşmanın 67. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta Khalili ceza sahasında topla buluştu. Khalili'nin penaltı noktası üzerine çıkardığı topa Haris Hajradinovic yerden vurdu ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

KASIMPAŞA PUANINI 7 YAPTI

Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 7 yaptı. Denizlispor ise 8 puanda kaldı.