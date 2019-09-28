Denizlispor 0 - 1 Kasımpaşa | MAÇ ÖZETİ - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
28 Eylül 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Haberleri Denizlispor 0 - 1 Kasımpaşa | MAÇ ÖZETİ

Denizlispor 0 - 1 | MAÇ ÖZETİ

Denizlispor 0 - 1 Kasımpaşa | MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor ile karşı karşıya geldi. İstanbul temsilcisi zorlu karşılaşmayı Haris Hajradinovic'in attığı golle 1-0 kazandı ve puanını 7 yaptı. Yeşil-siyahlı ekip ise 8 puanda kaldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Denizli Atatürk Stadyumu'nda Denizlispor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Yeşil-siyahlı ekip Kolombiyalı golcüsü Rodallega ile girdiği birçok pozisyondan yararlanamadı.

KASIMPAŞA'NIN GOLÜ HAJRADINOVIC'TEN GELDİ

Kasımpaşa'nın golü Bosna Hersekli yıldız Haris Hajradinovic'ten geldi.

Karşılaşmanın 67. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta Khalili ceza sahasında topla buluştu. Khalili'nin penaltı noktası üzerine çıkardığı topa Haris Hajradinovic yerden vurdu ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

KASIMPAŞA PUANINI 7 YAPTI

Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 7 yaptı. Denizlispor ise 8 puanda kaldı.

  1. 28.09.2019
  2. Güncelleme: 28.09.2019 17:11
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor 0 - 1 Kasımpaşa | MAÇ ÖZETİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN