Denizlispor 0 - 1 Kasımpaşa | MAÇ ÖZETİ
Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. İstanbul temsilcisi zorlu karşılaşmayı Haris Hajradinovic'in attığı golle 1-0 kazandı ve puanını 7 yaptı. Yeşil-siyahlı ekip ise 8 puanda kaldı.
Süper Lig'in 6. haftasında Denizli Atatürk Stadyumu'nda Denizlispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Yeşil-siyahlı ekip Kolombiyalı golcüsü Rodallega ile girdiği birçok pozisyondan yararlanamadı.
KASIMPAŞA'NIN GOLÜ HAJRADINOVIC'TEN GELDİ
Kasımpaşa'nın golü Bosna Hersekli yıldız Haris Hajradinovic'ten geldi.
Karşılaşmanın 67. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta Khalili ceza sahasında topla buluştu. Khalili'nin penaltı noktası üzerine çıkardığı topa Haris Hajradinovic yerden vurdu ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.
KASIMPAŞA PUANINI 7 YAPTI
Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 7 yaptı. Denizlispor ise 8 puanda kaldı.
- 28.09.2019
- Güncelleme: 28.09.2019 17:11
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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