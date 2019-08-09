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09 Ağustos 2019, Cuma
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''ı yıkacağım'

'Galatasaray'ı yıkacağım'

Denizlispor'un yeni transferi Hugo Rodallega, 'de çıkacakları maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. İşte Rodallega'nın açıklamalarından satır başları...

Denizlispor'un bombası Hugo Rodellega, lige kazanarak başlamak istediklerini söyledi. İlk maçın çok önemli olduğunu söyleyen Kolombiyalı yıldız, "Bu çok önemli bir maç ama maçı olduğu için önemli değil. Nedeni ilk maçımız olması. Kendi seviyemizi de göstermek istiyoruz. Kendi seviyemizi tespit ederek, kazanarak başlamak istiyoruz ve bu bizim için daha iyi olacaktır. Bir hedefiniz varsa onu da kazanarak başarırsınız. O yüzden her maçı elimizden gelen ne varsa yapıp kazanmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Hugo, Galatasaray'a gol atmayı ve 3 puanı kazanmak istediğini söyledi.

  1. 9.8.2019
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