Denizlispor'da Yücel İldiz: 3 yıldız daha gelecek

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, transfer yapmanın dışarıdan bakıldığı gibi kolay olmadığını vurguladı. Tecrübeli hoca, "Kısa süre içerisinde camia olarak önemli işler başardığımızı düşünüyorum. Kabul etmek lazım ki halen çok eksiğimiz var. Çok önemli mevkilerde 3 oyuncuya daha ihtiyacımız olacak. Süper Lig'in bir gerçeği var. Alternatif olarak aldığımız isimler de var. Ama eksiklerimiz var ve inşallah gideririz" diye konuştu.



BEKLENTİYİ KARŞILAYACAĞIZ

Ellerinden geldiği kadar takımı hazırlamak için çalıştıklarını vurgulayan İldiz, "Hadi Sacko bilindiği gibi milli takımda sakatlandı. Zeki'nin burnu kırıldı ve gelir gelmez bir şanssızlık yaşadı. Mustafa rehabilitasyon dönemini yeni atlattı. Transferler sürecek. Önemli futbolcuları kadromuza katmaya çalışıyoruz. Lig devam ederken eksikliklerimizi tamamlamaya çalışacağız. Tamamlamak da zorundayız çünkü kamuoyunun beklentisi çok fazla" yorumunu yaptı.