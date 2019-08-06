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06 Ağustos 2019, Salı
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coştu!

Denizlispor coştu!

Yeşil-siyahlılar, transferde durmuyor. Kadrosunu 11 isimle güçlendiren 'un yeni hedefi . Horozlar, geçen sezon Empoli'de forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusuyla anlaştı.

Yeşil-siyahlılar, transferde durmuyor. Kadrosunu 11 isimle güçlendiren 'un yeni hedefi . Horozlar, geçen sezon Empoli'de forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusuyla anlaştı. Yönetim, 'in raporu doğrultusunda Arnavut oyuncuyla el sıkıştı. Bu hafta içinde imzaya bekleniyor.

IVAN İLE GÖRÜŞME
Denizlispor sol kanat mevkisi için de Andrei İvan'ı düşünüyor. Sağ kanat ve forvette de görev alabilen 22'lik hücum oyuncusu için kulübü ile görüşmeler devam ediyor. Rumen hücumcu ile büyük ölçüde anlaşmaya varan Horozlar, Rus kulübünü de ikna ederse bitecek.

  1. 6.8.2019
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