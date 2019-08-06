Denizlispor coştu!

Yeşil-siyahlılar, transferde durmuyor. Kadrosunu 11 isimle güçlendiren Denizlispor'un yeni hedefi Frederic Veseli. Horozlar, geçen sezon Empoli'de forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusuyla anlaştı. Yönetim, Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda Arnavut oyuncuyla el sıkıştı. Bu hafta içinde imzaya bekleniyor.

IVAN İLE GÖRÜŞME

Denizlispor sol kanat mevkisi için de Andrei İvan'ı düşünüyor. Sağ kanat ve forvette de görev alabilen 22'lik hücum oyuncusu için kulübü Krasnodar ile görüşmeler devam ediyor. Rumen hücumcu ile büyük ölçüde anlaşmaya varan Horozlar, Rus kulübünü de ikna ederse transfer bitecek.