Denizlispor coştu!
Yeşil-siyahlılar, transferde durmuyor. Kadrosunu 11 isimle güçlendiren Denizlispor'un yeni hedefi Frederic Veseli. Horozlar, geçen sezon Empoli'de forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusuyla anlaştı.
Yeşil-siyahlılar, transferde durmuyor. Kadrosunu 11 isimle güçlendiren Denizlispor'un yeni hedefi Frederic Veseli. Horozlar, geçen sezon Empoli'de forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusuyla anlaştı. Yönetim, Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda Arnavut oyuncuyla el sıkıştı. Bu hafta içinde imzaya bekleniyor.
IVAN İLE GÖRÜŞME
Denizlispor sol kanat mevkisi için de Andrei İvan'ı düşünüyor. Sağ kanat ve forvette de görev alabilen 22'lik hücum oyuncusu için kulübü Krasnodar ile görüşmeler devam ediyor. Rumen hücumcu ile büyük ölçüde anlaşmaya varan Horozlar, Rus kulübünü de ikna ederse transfer bitecek.
- 6.8.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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