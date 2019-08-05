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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Oduwa seferi

Oduwa seferi

'de güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlayan , sakatlığı yüzünden transferinden vazgeçtiği 'nun alternatifini buldu.

'de güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlayan , sakatlığı yüzünden transferinden vazgeçtiği 'nun alternatifini buldu. Yeşil-siyahlılar, son olarak 'in Hapoel Eran Hadera takımında forma giyen 'yı listesine aldı. Teknik direktör 'in raporu doğrultusunda harekete geçen kurmaylar, asıllı İngiliz sol kanata teklifini sundu. İsrail'den ayrılmak isteyen 23 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'e gelmeye oldukça sıcak baktığı vurgulandı. Yeni haftada temaslarını sıklaştıracak Denizlispor'un Nathan Oduwa'yı kente getirmesi bekleniyor.

İNGİLTERE'DE BAŞLADI
Kariyerine 2. Lig ekibi Luton Town'da başlayan genç oyuncu, Colchester'a oldu. Burada gösterdiği performansla Rangers'a giden Oduwa, daha sonra yeniden İngiltere'de Tottenham ve Peterborough'da görev yaptı. Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ve 'nın Vejle takımlarında da forma giyen Oduwa, geçen sezonun devre arasında Hapoel Eran Hadera'ya imza attı. 16 maça çıkan oyuncu 1 kez fileleri sarstı. Oduwa, İngiltere U17, U18 ve U20 milli takımlarında da görev aldı.

  1. 5.8.2019
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