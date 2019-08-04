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04 Ağustos 2019, Pazar
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Denizlispor'da hedef Rabiu

Denizlispor'da hedef Rabiu

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor, bonservisi elinde olan 29 yaşındaki ön libero 'yu kadrosuna katmak istiyor

TRANSFER şampiyonu , bonservisi elinde olan 29 yaşındaki ön libero 'yu kadrosuna katmak istiyor. En son Rus ekibi Samara forması giyen Ganalı yıldız, geçen sezon 23 maçta 1 asist yaptı. Anzhi, Sampdoria ve Krasnodar'da oynayan Rabiu, milli takımda 31 maça çıktı.
  1. 4.8.2019
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