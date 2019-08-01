Denizlispor'da Bacary Sako şoku
Süper Lig'in yeni takımlarından Denizlispor, kadrosuna kattığını açıkladığı Malili sol kanat oyuncusu Sako'nun sağlık kontrolünde sol ayağında kırığa bağlı plantinlerin bulunduğunu açıkladı. Oyuncunun transferinden vazgeçildi.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Premier Lig ekiplerinden Cristal Palace'dan kadrosuna kattığını açıkladığı Bakary Sako'nun transferinden vazgeçti.
Yeşil siyahlı ekibin iki gün önce kente getirdiği Malili futbolcunun kentteki özel bir hastanede sağlık testine sokulduğu ve oyuncunun sol ayak bileğinde parçalı kırığa bağlı platinlerin bulunduğu tespit edildi.
Konu ile ilgili açıklama yapan yönetim, futbolcu ile mali konularda anlaşamamaları üzerine transferden vazgeçtiklerini açıkladı.
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
Denizlispor'da Bacary Sako şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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