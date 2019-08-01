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01 Ağustos 2019, Perşembe
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'da Bacary Sako şoku

Denizlispor'da Bacary Sako şoku

'in yeni takımlarından , kadrosuna kattığını açıkladığı Malili sol kanat oyuncusu Sako'nun sağlık kontrolünde sol ayağında kırığa bağlı plantinlerin bulunduğunu açıkladı. Oyuncunun transferinden vazgeçildi.

'in yeni ekiplerinden Yukatel , ekiplerinden Cristal Palace'dan kadrosuna kattığını açıkladığı Bakary Sako'nun transferinden vazgeçti.

Yeşil siyahlı ekibin iki gün önce kente getirdiği Malili futbolcunun kentteki özel bir hastanede sağlık testine sokulduğu ve oyuncunun sol ayak bileğinde parçalı kırığa bağlı platinlerin bulunduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan yönetim, futbolcu ile mali konularda anlaşamamaları üzerine transferden vazgeçtiklerini açıkladı.

  1. 01.08.2019
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