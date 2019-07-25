Yavru tamam abel sırada
Denizlispor, Akhisar’dan sağ bek Zeki Yavru’yla 1 yıllık imza attı. CSKA Moskova’dan ayrılan Uruguaylı milli yıldız golcüyü de radarına aldı.
Galatasaray'ın yıldız kalecisi Muslera'nın da milli takımdan arkadaşı olan Hernandez, Uruguay'la 29 maça çıkarken, 11 kez ağları havalandırdı.
- 25.7.2019
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
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