Yavru tamam abel sırada - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Haberleri Yavru tamam abel sırada

Yavru tamam abel sırada

Yavru tamam abel sırada

Denizlispor, ’dan sağ bek ’yla 1 yıllık imza attı. CSKA ’dan ayrılan Uruguaylı milli yıldız golcüyü de radarına aldı.

Transferin hareketli kulübü Denizlispor, imza şova devam ediyor. Yeşil-siyahlılar, 'dan ayrılan 27 yaşındaki sağ bek 'yla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 22 maçta oynayan Yavru, 2 gol, 1 asist yaptı. Başkan Ali Çetin, ligde hedeflerinin ilk 5 olduğunu vurgularken, 5 daha yapacaklarını müjdeledi. Nijeryalı golcü Kehinde'nin 'ye gitmesiyle bir golcü daha transfer etmeyi amaçlayan yeşil-siyahlıların, CSKA 'dan ayrılan Uruguaylı golcü Abel Hernandez'i radarına aldığı öğrenildi. 'nin de ilgilendiği 28 yaşındaki tecrübeli golcü, 'nın Palermo, 'nin ekiplerinde de oynadı. Uyum sorunu yaşadığı CSKA'da geçen sezon 15 maçta sadece 3 gol atabildi.

'ın yıldız kalecisi Muslera'nın da milli takımdan arkadaşı olan Hernandez, Uruguay'la 29 maça çıkarken, 11 kez ağları havalandırdı.
  1. 25.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yavru tamam abel sırada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN