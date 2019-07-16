Denizlispor Sacko'yu transfer etti
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Denizlispor transferde hız kesmiyor.Yeşil-siyahlı kulüp, Ankaragücü forması da giyen Malili futbolcu Hadi Sacko'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Malili futbolcu Hadi Sacko'nun bonservisinin alındığı ve futbolcunun 2 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
25 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Ankaragücü'nde yarım dönem forma giymişti.
- 16.07.2019
- Beşiktaş Pendikspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş 2019-2020 hazırlık maçları programı
- Başakşehir ve Beşiktaş Leroy Fer'i istiyor
- Eski Fenerbahçeli Benzia'ya sürpriz talip
- Galatasaray'a yeni orta saha Brezilya'dan! Rodrigo Dourado kimdir? Son dakika transfer haberleri...
- Onyekuru Galatasaray'a kaldı!
-
Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Denizlispor Sacko'yu transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.