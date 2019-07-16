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16 Temmuz 2019, Salı
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Sacko'yu transfer etti

Denizlispor Sacko'yu transfer etti

'in yeni takımı transferde hız kesmiyor.Yeşil-siyahlı kulüp, Ankaragücü forması da giyen Malili futbolcu 'yu kadrosuna kattı.

'in yeni ekiplerinden Yukatel , Malili futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Malili futbolcu Hadi Sacko'nun bonservisinin alındığı ve futbolcunun 2 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

25 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Ankaragücü'nde yarım dönem forma giymişti.

  1. 16.07.2019
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