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12 Temmuz 2019, Cuma
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Denizlispor ’ü renklerine bağladı

Denizlispor Sedat Şahintürk’ü renklerine bağladı

hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren , ile sözleşme imzaladı. da Sedat'ın transferini resmen açıkladı.

Kamp hazırlıklarına Afyonkarahisar'da sürdüren bir taraftan da transferlerine devam ediyor. Ligde ilk 5'i hedefleyen yeşil-siyahlı kulüp, Şahin Türk'ü de renklerine bağladı. Rodallega, Sapunaru, Lopez, Mustafa Yumlu gibi başarılı isimleri transfer eden horoz, son olarak 'ın oyuncusu olan ve geçtiğimiz sezon Balıkesir'de forma giyen ile anlaşmaya vardı. Yukatel Denizlispor, Beşiktaş ile Sedat Şahintürk için 1 yıl süreli, satın alma opsiyonlu anlaşmaya vardı.

Şahintürk ile imzalar Haluk Ulusoy tesislerinde kulüp yöneticileri ile atıldı.
  1. 12.07.2019
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