Denizlispor Sedat Şahintürk’ü renklerine bağladı
Süper Lig hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Yukatel Denizlispor, Sedat Şahintürk ile sözleşme imzaladı. Beşiktaş da Sedat'ın transferini resmen açıkladı.
Şahintürk ile imzalar Haluk Ulusoy tesislerinde kulüp yöneticileri ile atıldı.
- 12.07.2019
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alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
Denizlispor Sedat Şahintürk’ü renklerine bağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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